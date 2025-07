Instagram Deborah Albuquerque exibe boa forma aos 40 anos em praia em Miami

Deborah Albuquerque , de 40 anos, está em Miami, nos Estados Unidos, onde aproveita dias de lazer ao lado do marido, o médico Bruno Salomão. O casal desembarcou recentemente na cidade e já começou a explorar os principais pontos turísticos.

Logo após a chegada, Deborah e Bruno seguiram direto para a praia. A apresentadora apareceu de biquíni e compartilhou registros do mergulho e da diversão à beira-mar.





Passeios e compras marcam roteiro

Em seguida, o casal fez compras em lojas locais. Deborah destacou um novo acessório que adquiriu durante o passeio. “ Comprei um óculos novo de uma marca muito legal que está bombando agora ”, disse.

O roteiro incluiu também uma visita à Española Way, uma das áreas mais charmosas de Miami Beach. O local, conhecido pelo estilo retrô e pelos bares animados, encantou os dois. “ Curtimos a rua espanhola, que tem uma pegada anos 60 e é super movimentada ”, contou a apresentadora.

Deborah afirmou que esses momentos são importantes para recarregar as energias. “ A gente também precisa desses respiros. Trabalhamos muito ao longo do ano, e esses momentos juntos, em lugares que nos inspiram, recarregam as energias e fazem a gente voltar com mais gás e mais criatividade ”, completou.