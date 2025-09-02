Instagram Ana Paula Siebert reage a rumores sobre mudança de Rafa Justus

Ana Paula Siebert comentou nesta terça-feira (2) sobre a possibilidade de Rafaella Justus se mudar para o Rio de Janeiro após a confirmação de que Cesar Tralli assumirá a bancada do Jornal Nacional. A especulação ganhou força depois que o jornalista foi anunciado como substituto de William Bonner no principal telejornal da Globo.

A fala de Ana Paula foi publicada em seus stories no Instagram. A influenciadora é casada com Roberto Justus e acompanha de perto a rotina da enteada, filha do empresário com Ticiane Pinheiro.

“ Gentee, todo mundo me escrevendo isso... pois é! Não sabemos ainda onde a Rafa vai morar... Mas ela tem duas famílias que a amam muito, qualquer lugar que ela escolher será muito bem cuidada e amada, e estamos muito felizes pela Tici e pelo César! ”, escreveu Ana Paula.

A nomeação de Cesar Tralli foi anunciada nesta segunda-feira (1º). Ticiane Pinheiro comemorou a conquista do marido em uma mensagem nas redes sociais.

“ Hoje meu coração transborda de orgulho e alegria ao ver você alcançar o ápice da sua carreira. Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro, cada momento em que você abriu mão de algo pessoal para se dedicar ao seu trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina ”, declarou a apresentadora.

Ela completou: “ Nada do que você conquistou veio por acaso, é fruto do seu talento inegável, da sua inteligência e, acima de tudo, da sua determinação inabalável ”.

A mudança de Tralli para o "Jornal Nacional" provocou alterações em outros programas da emissora. Cristiana Sousa Cruz, editora-chefe adjunta do telejornal, assumirá o comando editorial. Já Roberto Kovalick deixa o "Hora 1" para apresentar o "Jornal Hoje", enquanto Tiago Scheuer ficará no matinal.

William Bonner, por sua vez, se prepara para um novo desafio a partir de 2026. O jornalista dividirá a apresentação do "Globo Repórter" com Sandra Annenberg.