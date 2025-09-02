Reprodução:Instagram/tatawerneck/realwbonner Tata Werneck faz convite a William Bonner

A apresentadora Tata Werneck apareceu em suas redes sociais na noite da última segunda-feira (1º) para parabenizar o âncora do Jornal Nacional, William Bonner. O jornalista anunciou que deixará o comando do principal telejornal do país.

Em seus stories, Tata contou que ficou emocionada com o anúncio e com o desabafo feito por Bonner no JN, no qual ele destacou o desejo de passar mais tempo com a família.





"Eu estou só com um cílio, tive que tirar o outro... Enfim, teve essa notícia da saída do William Bonner que me emocionou" , disse a atriz.

A comandante do Lady Night elogiou a atitude do jornalista, classificando-a como um ato de coragem, e ainda fez um convite inusitado a Bonner.

"Sou muito fã, ele é maravilhoso. Tomar essa decisão pensando na qualidade de vida é um ato de muita coragem, admiro demais. Ao mesmo tempo, pensei: agora ele pode ir ao Lady Night" , convidou a atriz bastante animada.

Desabafo de William Bonner

Bonner revelou que a reflexão sobre sua carreira começou durante o auge da pandemia, um período em que sentia que seus dias eram preenchidos somente por obrigações, deixando de fora atividades que também gostaria de realizar.

"A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu num momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge. Um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando" , afirmou o apresentador.

Ele enfatizou que a transição demandou um longo período de preparação para encontrar e preparar seus sucessores. As mudanças estavam sendo previstas desde 2020.

Com a saída de Bonner, a editora-chefe adjunta, Cristiana Souza Cruz, será promovida a editora-chefe do Jornal Nacional. A vaga deixada por César Tralli no Jornal Hoje será ocupada por Roberto Kovalik, que atualmente comanda o Hora 1.

Para o lugar de Kovalik, foi escalado o jornalista Thiago Scheuer. As alterações nos telejornais estão previstas para novembro, para que as equipes e os apresentadores possam se adaptar às novas rotinas e, no caso de Tralli, à mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro.