Ticiane Pinheiro comenta que gays elogiam as pernas de Tralli

Ticiane Pinheiro revelou que os gays costumam elogiar mais as pernas do marido do que as mulheres. Durante participação no podcast Ambulatório da Moda, a apresentadora explicou que as coxas de César Tralli chamam atenção há anos, por conta de um hábito que ele manteve por muito tempo: andar de patins.

“Todo mundo falava das pernas dele por causa do patins. Não sou ciumenta, mas os gays falam mais das pernas dele, do que as mulheres, por causa das coxas dele, que são coxas bonitas mesmo”, afirmou Ticiane Pinheiro.

Em outro momento do bate-papo, Ticiane Pinheiro foi questionada sobre como reagiria se César Tralli publicasse uma foto sensual, de cueca em frente ao espelho. A apresentadora afirmou que não aprovaria esse tipo de comportamento, mesmo sendo um casal público. “Se ele fizesse uma foto assim, eu não ia gostar, eu ia achar ridículo, cafona, biscoiteiro”, declarou ela.