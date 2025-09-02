Paulo Vilhena surge como Gugu Liberato em série
Paulo Vilhena  apareceu caracterizado como  Gugu Liberato em fotos divulgadas nesta terça-feira (2). O ator interpreta o apresentador na série " Tremembé ", que estreia em 31 de outubro no catálogo do Prime Video . A produção também conta com  Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane von Richthofen.

A equipe da série revelou as imagens, mostrando o ator de cabelos loiros e roupas semelhantes às usadas por Gugu em programas de televisão.  Em uma das cenas, Suzane aparece em entrevista com Gugu. A sequência recria a exclusiva exibida em 2015, no "Programa do Gugu", na Record. Na época, o apresentador havia retornado à televisão após dois anos afastado.

Na entrevista reproduzida pela série, Suzane contou detalhes sobre o início do relacionamento com Daniel Cravinhos. “ Ele era instrutor de aeromodelismo no Parque Ibirapuera, meu irmão [Andreas] ganhou um avião e começou a fazer aulas ”, relatou na época.

Além de Vilhena e Marina, o elenco de "Tremembé" reúne outros atores em papéis ligados à história de Suzane. A produção promete reconstituir episódios polêmicos do caso que marcou o país no início dos anos 2000.

