Reprodução/Globo William Bonner impulsiona a audiência do Jornal Nacional

O anúncio oficial da saída de William Bonner do Jornal Nacional movimentou a audiência da Globo. A edição de segunda-feira (1º), marcada pela primeira despedida do apresentador, registrou o melhor desempenho do telejornal em 386 dias e ainda impulsionou Vale Tudo a bater recorde histórico no horário nobre.

Apesar da mudança já ter sido divulgada horas antes, o público compareceu em peso para acompanhar o momento ao vivo. Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, o Jornal Nacional marcou média de 27,5 pontos e conquistou um pico de 30 às 21h18, exatamente no último minuto da despedida de William Bonner — foi a melhor performance do noticiário desde 12 de agosto de 2024.

Impulsionada pelo recorde do jornalístico, Vale Tudo atingiu seu maior ibope da história, com 29,1 pontos de média e pico de 30,3 às 21h34, números que representam o melhor desempenho de uma novela das 9 desde 19 de janeiro de 2024.

Despedida ao vivo

William Bonner se emocionou ao anunciar sua saída do Jornal Nacional nesta segunda-feira (1º), data em que o telejornal da Globo completou 56 anos. O apresentador falou dos filhos e revelou que a decisão vinha sendo amadurecida há cinco anos.

“É muito estranho falar de mim aqui no JN, mas vamos lá, a minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos, ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país”, disse.