Reprodução/redes sociais Sandra Annenberg posta homenagem para a filha





A apresentadora Sandra Annenberg, 57, usou as redes sociais neste sábado (19) para fazer uma declaração à filha, Elisa, em comemoração aos 22 anos dela. A jovem assumiu recentemente o namoro com a americana Karlie Jo Dickinson.

“18/07/2003. Nascia uma filha. Nascia uma mãe. E um amor inexplicável… Aprendi a ensinar sobre a vida. Não havia manual…” , iniciou Sandra na legenda da publicação em seu Instagram.

A jornalista continuou sua homenagem à filha:

“A cada passo, uma descoberta. E eu olhava pelos seus olhos, como quem via tudo pela primeira vez. Era uma tela em branco, mas cheia de vontades e gostos. Sempre soube o que queria. E assim foi!” , escreveu.

A contratada da Globo comemora os 22 de Elisa:

“18/07/2025. Hoje, Elisa, minha vida, completa 22 anos. Agora sou eu que a olho com olhos de descoberta” , continuou Sandra.

“Ela, que hoje é a jovem que me ensina, e que enxerga uma mulher pronta para viver todos os seus desejos e realizar seus sonhos” , acrescentou.

Por fim, a jornalista faz uma declaração para a filha e conta que tem na jovem uma parceira de toda a vida:

“Fui o melhor de mim. Me doei por inteiro. E recebi de volta uma parceira para a vida inteira! Te amo, Fi” , finalizou a apresentadora.





Filha de Sandra Annenberg assume namoro



Elisa Annenberg Paiva, 22 anos, filha da jornalista Sandra Annenberg e do também jornalista Ernesto Paglia, de 57 e 66 anos respectivamente, confirmou o relacionamento com a atriz norte-americana Karlie Jo Dickinson.

Recentemente, Elisa compartilhou em seu perfil pessoal nas redes sociais um vídeo ao lado da namorada, que termina com um beijo apaixonado entre as duas. As imagens logo chamaram atenção dos seguidores e viralizaram, despertando ainda mais a curiosidade do público sobre a vida amorosa da jovem.

A postagem gerou uma onda de apoio ao novo casal, com inúmeros comentários de amigos, fãs e admiradores elogiando a coragem e a naturalidade de Elisa ao tornar público o relacionamento, além de mensagens carinhosas desejando felicidade às duas.

Elisa comemorou seu aniversário ao lado de Karlie Jo, que fez questão de homenagear a amada:

“Feliz dia da Elisa, a melhor data de todas. Celebrando 24/7” , escreveu a atriz.