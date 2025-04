Reprodução Rafaella Justus, de 15 anos, fala sobre vida amorosa e fama no PodDelas

A influencer Rafaella Justus, de 15 anos, foi a convidada do podcast PodDelas nesta terça-feira (15). A jovem falou sobre sua rotina, planos de futuro, experiências com a fama e vida amorosa.

Durante a conversa com Tata Estaniecki, de 31 anos, Rafa abriu o jogo sobre a própria adolescência. Ao comentar o rótulo de "nepobaby", termo usado para filhos de pessoas famosas, Rafa se mostrou bem resolvida. “Tem o lado bom e o lado ruim. Sempre procuro olhar o bom, porque sou positiva", disse.

Ela brincou com a própria situação, expandindo o termo: “Além de ser nepobaby, sou nepotudo. Neponeta, nepoirmã, nepotudo." Rafa afirmou que se sente grata por crescer nesse meio, mesmo com a pressão que envolve o nome da família.

A filha de Justus e Ticiane também falou sobre os haters. Disse que adota uma postura prática diante das críticas. “Eu não lido, ignoro”, afirmou. “Sempre vai ter um comentário negativo, isso é o mais difícil da fama.”

Rafa contou que prefere valorizar os comentários positivos nas redes sociais. “Sempre olho o comentário bom, mas quando dá vontade de responder aquele hater, eu respondo e bloqueio."

Sobre a vida amorosa, brincou com a própria solteirice. “Não estou nem perto de começar a namorar, tô pegando nem gripe. Solteira. Encalhada. Mais fundo que isso. Estou muito.”

A adolescente também falou sobre os estudos e o futuro profissional. Contou que pretende investir na carreira de influenciadora digital e que sonha em estudar fora do país.

Apesar de ter crescido cercada por câmeras, Rafa não pretende seguir na televisão. “Quero ter meu apoio na internet, mas televisão é uma coisa que não penso em seguir.”

Ela também revelou que já cogitou estudar Psicologia, Direito, Moda e Publicidade. “Psicologia é uma das áreas que eu mais gosto.” Na vida pessoal, Rafa comentou como amadureceu nos últimos anos. “Aos meus 15 anos eu virei muito a chave. Eu amadureci.”

Família

Ela afirmou que sua relação com os irmãos melhorou bastante. “Agora, por eu estar no auge da adolescência, a gente começou a ter uma relação incrível.”

A jovem relembrou o momento difícil em que soube do diagnóstico de leucemia da irmã Fabi Justus. “Eu fiquei sem chão. Eu estava na Bahia, na praia, meu pai me ligou. Eu só comecei a chorar, não conseguia falar, conversei com ela. A gente sofre junto da pessoa.”

Rafa disse que teve vontade de “tirar isso dela e trazer pra mim”. Afirmou que esse instinto de proteção “é muito mãe”.

A adolescente também comentou sobre os diversos grupos de conversa da família. “Tenho mil grupos. Grupo da família do meu pai, da família da minha mãe, só os irmãos, só as primas.”

Mesmo com tantos grupos, Rafa admitiu que nem sempre dá conta de responder todos. “Tem grupos que priorizo. Eu silencio. Muita mensagem, não dá.”