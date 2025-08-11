Reprodução Band anuncia elenco do MasterChef Celebridades com cantores e atores

A Band confirmou nesta segunda-feira (11) os nomes que estarão no MasterChef Celebridades , previsto para estrear em novembro. A edição contará com os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, que também avaliam as temporadas com competidores anônimos.

Entre os 12 escalados estão artistas, jornalistas, atletas e influenciadores. O grupo é formado por:

Dodô: cantor

Gilmelândia: cantora

Hugo Alves: cantor

Tiago Piquilo: cantor

John Drops: influenciador

Julianne Trevisol: atriz

Leonardo Miggiorin: ator

Luciano Szafir: ator

Márcia Goldschmidt: apresentadora

Maurren Maggi: atleta

Rachel Sheherazade: jornalista

Valesca Popozuda: cantora

Nas redes sociais, internautas comentaram as escolhas. “ Acho que todos cozinham mal, mas vai saber... ”, disse Daniela no X. “ Dodô e Valesca têm a minha torcida ”, afirmou Agatha. Houve também críticas ao elenco: “ Ai, credo! Eu achando que era com famosos de verdade ”, escreveu João.

Alguns dos nomes anunciados têm histórico em realities. Tiago Piquilo venceu a terceira temporada do Fama , em 2004, e participou de A Fazenda 13 em 2021. Sua dupla musical, Hugo Alves, também surgiu no Fama .

Valesca Popozuda passou por A Fazenda (2011), Dança dos Famosos (2016), Super Chef Celebridades (2019) e Ilha Record (2021). Rachel Sheherazade esteve em A Fazenda 15, mas foi expulsa após episódio de agressão. Mais tarde, assumiu o comando de A Grande Conquista 2 .

Leonardo Miggiorin competiu no Dancing Brasil em 2017. Maurren Maggi participou de Exathlon Brasil no mesmo ano e do Made In Japão em 2020. Luciano Szafir, Márcia Goldschmidt, Gilmelândia, John Drops e Julianne Trevisol fazem suas estreias no formato culinário.

