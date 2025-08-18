Twitter/X/@poponze Joelma arranca microfone de fã em show no Amazonas e cena viraliza

Joelma arrancou o microfone de uma fã durante show realizado no Festival Folclórico de Silves, no Amazonas, na noite de domingo (17). A confusão começou depois que a mulher fez críticas ao repertório da apresentação e insistiu em falar com a plateia. O episódio foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.

GENTE? Joelma tira o microfone da mão de fã à força após receber críticas sobre seu novo repertório musical. pic.twitter.com/lSwgbDCTPa — poponze (@poponze) August 18, 2025





O registro mostra o momento em que Joelma tenta retomar o controle da situação em meio ao público.

A fã havia subido ao palco com outras pessoas para uma brincadeira de dança ao lado do balé da cantora. Após a interação, pediu para dar um recado ao público e foi atendida. No entanto, a participação rapidamente saiu do roteiro previsto.

Alterada, a mulher pegou o microfone e gritou. A equipe pediu que ela falasse mais baixo.

" Eu quero falar por todos os fãs! Em primeiro lugar, a gente não gosta das músicas que outro cantor canta. A gente gosta de todas as músicas da Calypso ", declarou diante da plateia.

Joelma tentou retirar o microfone à força, mas a fã resistiu. A cena mostrou a artista sorrindo, abraçando a mulher e insistindo até que um segurança e outra pessoa se aproximaram para ajudar.

O objeto foi recuperado depois que a fã foi retirada do palco. Em seguida, Joelma fez piada com a situação para acalmar o público. " Ela não largava não, gente. E vamos dançar! ", disse antes de retomar o show.

O episódio dividiu opiniões entre internautas. Dentre os comentários, os fãs afirmam que a cantora tem deixado de cantar clássicos da sua carreira para músicas gospel: " Péssimo mesmo! Eu cheguei lá esperando escutar 'Como Uma Virgem' e recebi louvor ", disse um fã. Outro acrescentou: " Falou da forma errada mas falou o que todo mundo pensa ".