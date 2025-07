Reprodução: Globo/Beto Roma Chef de Alto Nível estreia em breve na Globo





A Globo está apostando todas as fichas no novo reality Chef de Alto Nível, uma competição que mescla ingredientes sofisticados com muita bagunça.

A atração é baseada no formato internacional Next Level Chef, criado por Gordon Ramsay, e traz uma dinâmica ainda mais intensa. Ana Maria Braga assume o comando do programa, numa rara aparição no horário nobre, fora do tradicional matutino Mais Você.

A competição terá 24 participantes divididos em três categorias especiais: chefs profissionais, amadores e cozinheiros famosos na internet. Eles serão avaliados por um trio de jurados consagrados no meio gastronômico: Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

Além de julgarem os pratos, os chefs também atuam como conselheiros de seus respectivos times — adicionando um misto de emoção à disputa.

Um dos pontos altos está no sistema de disputas em equipe. A cada episódio, os times competem individualmente e o melhor prato garante imunidade para todo o grupo. Já os jurados dos outros times precisam decidir qual dos seus integrantes deve enfrentar a eliminação. A tensão aumenta diante da grande responsabilidade, exigindo muita estratégia.

A estrutura do estúdio também chama a atenção pelo alto grau de investimento. Por este motivo, cozinha possui três andares, e os ingredientes são transportados por um elevador. Os participantes que estão no topo têm acesso aos melhores itens, enquanto os demais precisam improvisar com as sobras. Nessa etapa, a regra “quem chega primeiro escolhe melhor” promete muita emoção na corrida contra o tempo.





Cada nível oferece novas possibilidades de trabalho: no andar mais alto, há uma cozinha sofisticada; no piso intermediário, uma estrutura industrial; já no subsolo, o ambiente é precário, com poucos utensílios e equipamentos — parte do desafio de mostrar uma possível superação ou volta por cima dos participantes.

A Globo também adaptou o formato ao incluir a figura de Ana Maria Braga como apresentadora. Na versão original, da Max, são os jurados que conduzem a atração, sem uma figura central.

A emissora carioca exibirá o programa às terças e quintas, com estreia marcada para o dia 22 de julho. E é uma das grandes apostas da família Marinho para o horário nobre da Globo.