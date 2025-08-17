Instagram/Reprodução Deborah Secco posta fotos relaxando de biquíni em Miami

A atriz Deborah Secco , de 45 anos, aproveitou o fim de semana ensolarado em Miami e compartilhou registros de biquíni durante um passeio de barco.

Nas redes sociais, ela publicou fotos relaxando e agradeceu aos anfitriões do dia. Em vídeo postado nos stories, disse: “ Eu agradeço demais a Marcella por receber a gente aqui no barco ."

A atriz ainda complementou: " Que dia [...] Um lugar lindo .”





Ensaio em Noronha

No dia 25 de julho, Deborah já havia chamado atenção ao posar de biquíni vermelho em Fernando de Noronha. O ensaio, em meio ao mar e ao pôr do sol, destacou a atriz com os cabelos molhados e clima descontraído.

Na legenda da publicação, ela resumiu o momento como “um pôr do sol em Noronha”.