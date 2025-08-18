Reprodução/Youtube Felca é nomeado parceiro da saúde mental

Felipe Bressanim, conhecido na internet como Felca, acaba de receber um dos reconhecimentos mais relevantes de sua trajetória. O influenciador, que ganhou notoriedade ao denunciar a adultização e a exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais, foi nomeado parceiro nacional da saúde mental pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).





O criador de conteúdo, que já havia exposto o impacto emocional vivido durante as investigações que levaram às denúncias, usou as redes sociais para comentar a conquista. Em uma publicação, Felca revelou que a primeira pessoa a quem contou sobre o título foi sua mãe.

“Ela disse que se sente orgulhosa, mas que orgulho já sentia desde o momento em que me teve nos braços. Te amo, mãe, para sempre”, escreveu.

Em outro trecho, o influenciador refletiu sobre o papel de sua atuação pública.

“Somos todos pequenos perante o mundo, e o mundo é pequeno perante o universo. Talvez a única forma de ser maior do que se é esteja em estender a mão para o próximo. Eu não poderia imaginar que minha breve estadia nesse mundo poderia ajudar, mas aparentemente ajudou. Sou grato. Busquem terapia”, destacou.

Diagnosticado com ansiedade e depressão, Felca costuma transformar suas próprias vivências em conteúdo de acolhimento e conscientização para os seguidores.

Ao final da mensagem, agradeceu pela oportunidade de “ressignificar” a dor e reforçou a importância de procurar ajuda profissional.