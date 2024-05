Reprodução/Arquivo pessoal Alexandre Contini apresenta o programa "Se LiG", no Portal iG

Alexandre Contini, apresentador do podcast Se LiG, foi convidado para uma participação especial na novela “Família é Tudo”. O convite veio por parte de Guilherme Gobbi, depois que o produtor de elenco da novela assistiu ao programa do Portal iG.

Com mais de 20 anos de carreira, Alexandre já conta com mais de 40 espetáculos teatrais, além de filmes e novelas no currículo. Ao iG Gente, ele contou detalhes de sua participação no capítulo que irá ao ar na segunda-feira, 13 de maio, na trama das 19h da TV Globo.

“O convite veio por meio do produtor de elenco Guilherme Gobbi. Primeiramente ele me ligou sondando se havia interesse, para fazer um papel de apresentador na trama”, conta o ator. “[Ele] me perguntou se poderia mostrar o material do ‘Se Lig’ para a direção da novela. No dia seguinte, ele falou que tinham adorado o material e veio o convite formalmente.”

Alexandre afirma que se divertiu muito com sua participação, que acontece no núcleo dos personagens de Gabriel Godoy e Ramille. “A participação é muito divertida, é mais uma das confusões de Andrômeda e Chicão, na qual eu apresento uma premiação e ela, em busca dos holofotes, cria um alvoroço na festa.”

O apresentador aproveita para elogiar o elenco da novela, em especial aos intérpretes do casal. “Pelo tempo que fiquei com o elenco, deu para perceber uma sintonia incrível entre eles, o que explica o sucesso do casal na trama. São dois artistas extremamente generosos”, completou.



