TV Globo Estrela da Casa: participantes serão divulgados hoje; saiba tudo sobre novo reality

Para quem estava com saudade de reality show, a Globo está prestes a estrear o Estrela da Casa no próximo dia 13, com apresentação de Ana Clara.

A emissora vai anunciar os 14 cantores participantes nesta terça-feira (8) a partir dos intervalos da novela 'Família é Tudo'.

Saiba tudo o que se sabe sobre Estrela da Casa

No pré-confinamento, os confinados prepararam um repertório de oito músicas como cartão de visitas para o público. Na sequência, a cada semana, eles escolhem outro single para lançar.

Os competidores devem representar o gênero musical escolhido do começou ao fim do programa. Durante a convivência, eles participam de provas e dinâmicas valendo vantagens e primeiro lugar no pódio das paradas musicais.

Para poder ganhar o coração do público, os participantes fazem apresentações semanais em um palco com presença de plateia. Os ensaios são feitos em um estúdio equipado com microfone e instrumentos, dentro da casa.

Os participantes terão uma única chance por semana de estar frente a frente da plateia. Quem se destacar no jogo ganha o privilégio de cantar um single no grande show semanal do reality.

Na semana, eles também vão poder aproveitar festas com a presença de artistas conhecidos do mercado.

Prêmio

O grande vencedor recebe R$ 500 mil, contrato com a Universal Music, turnê e música em novela da Globo.





