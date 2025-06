Reprodução/SBT Tiago Leifert comandará o The Voice no SBT





O SBT adquiriu os direitos para produzir o The Voice Brasil , que teve 12 temporadas exibidas pela Rede Globo. No entanto, após o desgaste do formato, a Globo preferiu abrir mão da atração em 2023, quando a audiência já era considerada pífia.

Porém, o programa retornará à tela do SBT com muita expectativa. A atração será exibida nas noites de segunda-feira, logo após o "Programa do Ratinho". Com estreia está prevista para a primeira semana de outubro.

A atração seguirá sob o comando de Boninho, que busca repetir a fórmula de sucesso adotada na Globo, além de aproveitar a boa migração de audiência do Programa do Ratinho, que costuma registrar cerca de 5 pontos — uma das maiores audiências do SBT.





O cantor Lulu Santos, um dos nomes marcantes do The Voice na versão global, chegou a ser cogitado como jurado na nova fase do programa no SBT. No entanto, o artista negou que esteja cotado e afirmou que está de férias.

Outro nome especulado foi o de Mumuzinho, mas a produção do The Voice Brasil ainda não entrou em contato com ele para assinatura de contrato. “Soltaram essa parada, mas até agora [nada]. Se for mesmo, eu vou torcer. Porque eu faço parte do The Voice. Vivi grandes momentos ali. Mas ainda é uma especulação. Agora é no SBT, né? Vou esperar esse convite, porque o The Voice faz parte da minha carreira. Mas, até então, é especulação” , explicou o cantor.

Tiago Leifert no comando da atração no SBT

Tiago Leifert, que fez muito sucesso no comando do "Big Brother Brasil", será o responsável por apresentar a nova versão da atração no SBT. Além do futebol — no qual vem atuando como narrador — o apresentador ficou com a incumbência de liderar novamente o formato que já havia apresentado na antiga emissora.

Vale lembrar que, a grande meta do canal da família Abravanel é voltar a brigar pela vice-liderança com a Record. O formato chega ao SBT com o objetivo de ocupar o segundo lugar e garantir pelo menos uma média de 6 pontos que, caso alcance, pode ser considerado um fenômeno para às expectativas do canal.