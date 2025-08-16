Reprodução/redes sociais Bruna Marquezine comemora seu aniversário

Bruna Marquezine comemorou seus 30 anos, com um festão na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Com shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho, o evento contou com 200 convidados, além de um forte esquema de segurança e decorações luxuosas - incluindo até uma escultura de gelo. A celebração aconteceu nessa sexta-feira (15).

A atriz escolheu tons de verde e rosa-claro, além de flores brancas e vermelhas decorando o espaço, com destaque para a moldagem iluminada de cisne feita em gelo.





Em uma grande pista de dança com bar, a comemoração trouxe com um palco amplo para receber as atrações.

Os pagodeiros Thiaguinho e Zeca Pagodinho animaram a noite, que dispôs de muita comida e bebida. O bolo escolhido pela aniversariante continha cinco andares. Segundo a revista Quem, o cardápio foi refinado, mas incluiu opções mais simples - os pratos preferidos de Bruna.

Pizza, coxinha, batata frita e sorvete estavam presentes na festa da famosa, além de opções sofisticadas, como cestinha de pato com molho de laranja, merengue de brie com caviar e cone de foie gras com geleia de maracujá. E claro, muita diversão.

O pai de Bruna Marquezine Telmo, Neide, mãe, e Luana, irmã da famosa, comemoraram juntos o aniversário.

Telmo é marceneiro e empresário do ramo da marcenaria. Bastante discreto, ele raramente aparece em eventos públicos ou eventos sociais, preferindo manter uma vida longe dos holofotes.

O patriarca trabalha com móveis planejados e teve seus serviços prestados até para celebridades. A duração do festão foi de seis horas.

Nomes aclamados

Convidados como Xuxa Meneghel , Angélica , Luciano Huck e Anitta marcaram presença na festa da atriz. Eles faziam parte de uma lista privilegiada de convidados que não precisaram passar pelo check-in exigido no Espaço Cultural da Marinha, na Praça XV.

O evento contou com uma forte equipe de segurança. Após a identificação, os convidados embarcavam em vans disponibilizadas pela organização, que faziam o transporte até o local da festa, atravessando a ilha.

Também estiveram presentes João Guilherme, Mariana Goldfarb, Marina Sena, Francisco Gil, Alane Dias, Sophie Charlotte, Xamã, MC Daniel e João Silva, que participaram da celebração de nova data da famosa.