Bruna Marquezine comemorou seus 30 anos, com um festão na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Com shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho, o evento contou com 200 convidados, além de um forte esquema de segurança e decorações luxuosas - incluindo até uma escultura de gelo. A celebração aconteceu nessa sexta-feira (15).
A atriz escolheu tons de verde e rosa-claro, além de flores brancas e vermelhas decorando o espaço, com destaque para a moldagem iluminada de cisne feita em gelo.
Em uma grande pista de dança com bar, a comemoração trouxe com um palco amplo para receber as atrações.
Os pagodeiros Thiaguinho e Zeca Pagodinho animaram a noite, que dispôs de muita comida e bebida. O bolo escolhido pela aniversariante continha cinco andares. Segundo a revista Quem, o cardápio foi refinado, mas incluiu opções mais simples - os pratos preferidos de Bruna.
Pizza, coxinha, batata frita e sorvete estavam presentes na festa da famosa, além de opções sofisticadas, como cestinha de pato com molho de laranja, merengue de brie com caviar e cone de foie gras com geleia de maracujá. E claro, muita diversão.
O pai de Bruna Marquezine Telmo, Neide, mãe, e Luana, irmã da famosa, comemoraram juntos o aniversário.
Telmo é marceneiro e empresário do ramo da marcenaria. Bastante discreto, ele raramente aparece em eventos públicos ou eventos sociais, preferindo manter uma vida longe dos holofotes.
O patriarca trabalha com móveis planejados e teve seus serviços prestados até para celebridades. A duração do festão foi de seis horas.
Nomes aclamados
Convidados como Xuxa Meneghel , Angélica , Luciano Huck e Anitta marcaram presença na festa da atriz. Eles faziam parte de uma lista privilegiada de convidados que não precisaram passar pelo check-in exigido no Espaço Cultural da Marinha, na Praça XV.
O evento contou com uma forte equipe de segurança. Após a identificação, os convidados embarcavam em vans disponibilizadas pela organização, que faziam o transporte até o local da festa, atravessando a ilha.
Também estiveram presentes João Guilherme, Mariana Goldfarb, Marina Sena, Francisco Gil, Alane Dias, Sophie Charlotte, Xamã, MC Daniel e João Silva, que participaram da celebração de nova data da famosa.