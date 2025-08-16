Reprodução: SBT João Silva fala sobre seu novo programa no SBT

João Silva, filho de Fausto Silva, fez uma participação surpresa no programa Fofocalizando desta sexta-feira (15), exibido pelo SBT. Apesar da expectativa, ele não comentou sobre o estado de saúde do pai, que segue internado após passar por dois transplantes recentes.

Durante a entrevista, João falou sobre sua nova fase profissional na emissora da Anhanguera, onde comanda o Programa do João, exibido aos sábados à meia-noite. Ele demonstrou entusiasmo com a oportunidade de fazer parte do canal e ressaltou seu objetivo com a atração:





"Achei maravilhoso, tô muito feliz de vir aqui trabalhar no SBT, justamente pelo fato... brinco que, pra quem gosta de futebol, são os galácticos do entretenimento" , contou.

O jovem destacou ainda o papel do programa como fonte de leveza e conexão entre gerações:

“Acho que pra um programa meia-noite, você tem que dar uma agitada senão a turma dorme. É uma alegria levar um entretenimento que junta as gerações... A minha geração - eu sou um baita Enzo - tá cada vez mais distante de pai e mãe, avô, avó" , frisou.

Ele encerrou refletindo sobre a importância de seu trabalho:

"Nossa missão, cada um com seu tempo, com programa semanal, é levar uma hora de alegria. Tirar uma semana dura, onde a geladeira tá vazia, a família tá passando por um tratamento de saúde... poder levar uma risada, alegrar. É nossa missão de vida, além de ser nossa profissão" , contou.

Estado de saúde do Faustão

A última atualização sobre o estado de saúde de Fausto Silva foi feita por sua esposa, Luciana Cardoso, por meio das redes sociais. Na noite de quarta-feira (13), a jornalista compartilhou uma mensagem em seu perfil pessoal:

"Tudo indo bem. Obrigada, Deus! Obrigada pelas mensagens e carinho" , escreveu ela, sem entrar em detalhes.

Faustão está internado desde maio de 2025, tratando uma infecção bacteriana grave que evoluiu para sepse, situação que exigiu cuidados intensivos, segundo nota do Hospital Israelita Albert Einstein.

Nos últimos dois anos, ele passou por quatro transplantes, no coração, rim e fígado.

O primeiro, em agosto de 2023, foi o transplante cardíaco motivado pela insuficiência cardíaca, condição acompanhada desde 2020.

Após a cirurgia, enfrentou complicações renais que levaram ao transplante de rim em fevereiro de 2024, seguido por um episódio de rejeição controlado com tratamento intensivo.