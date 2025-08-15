Instagram/Reprodução/@loracarola Carolina Dieckmann rebate críticas por bolo inusitado do filho

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para responder às críticas que recebeu após compartilhar um momento especial do aniversário de 18 anos do filho caçula, José.

A comemoração, realizada na noite de quinta-feira (14), ganhou destaque pelo “bolo” nada tradicional: uma fatia de manga com vela de faísca.

Segundo a atriz, a escolha foi feita a pedido do próprio aniversariante, que cortou o açúcar da alimentação aos 13 anos, inspirado por palestras escolares sobre nutrição e desempenho esportivo.

“Recebi comentários inacreditáveis criticando o fato dele não comer açúcar ou eu não providenciar um bolo sem açúcar. José ama fruta e a manga é a preferida dele. Foi o que fez sentido para ele e para nós”, afirmou.

Carolina contou ainda que o filho evita alimentos processados, adoçantes e molhos, mantendo uma dieta focada em ingredientes naturais. “Bolo para quem não come açúcar é manga”, brincou.

Instagram/Reprodução/@loracarola Carolina Dieckmann

A artista também publicou uma homenagem emocionada ao caçula, relembrando o dia do nascimento e exaltando suas qualidades.

“Você me enche de orgulho, não só pelas conquistas, mas pelo jeito de ir atrás, pela disciplina e caráter. Feliz aniversário, meu Zumzum. Estou aqui pra tudo, pra sempre, pra além”, escreveu.

José é fruto do relacionamento de Carolina com o diretor Tiago Worcman. A atriz também é mãe de Davi, de 26 anos, de sua união com Marcos Frota.