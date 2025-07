Reprodução Instagram @brunamarquezine Bruna Marquezine posta clique na praia

Bruna Marquezine, de 29 anos, usou as redes sociais no último sábado (5) para mostrar aos fãs como estava curtindo a folga depois do encerramento das gravações de "Véspera". A artista apostou em um biquíni amarelo e mostrou o abdômen trincado.







O físico definido é reflexo da rotina intensa de exercícios físicos e alimentação balanceada. Nesta semana, a ex-namorada do jogador do Santos Neymar Jr. viralizou nas plataformas de interação virtual ao publicar um trecho do treino que faz na academia.

Reprodução Instagram - @chico_salgado Bruna Marquezine treinando

Longe das novelas e forte no streaming

Longe das novelas desde 2018, quando viveu a antagonista Catarina em "Deus Salve o Rei", Bruna Marquezine tem preferido se dedicar a projetos mais pontuais, como produções para o cinema e séries voltadas ao streaming.

Apesar da nova fase voltada para tramas mais curtas e que não demandem tanto tempo de vínculo com emissoras, muitos admiradores que a acompanham desde os tempos de teledramaturgia ainda sonham com seu retorno às telinhas.

Na segunda-feira (30), ela encerrou as gravações de "Véspera", série adaptada a partir do livro homônimo de Carla Madeira. A produção tem Camila Márdila, Gabriel Leone e Bruna Marquezine nos papéis principais. O projeto será lançado na Max.



Além da adaptação, Bruna lidera o elenco de "Amor da Minha Vida", série que fez sucesso no streaming do Disney + e ganhou uma nova leva de episódios. A narrativa tem ainda Sérgio Malheiros como um dos protagonistas.