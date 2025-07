Reprodução Instagram Renato Aragão e Xuxa Meneghel

Renato Aragão, de 90 anos, já trabalhou com Xuxa Meneghel, de 62, várias vezes. A proximidade entre os famosos já gerou especulações de que eles seriam mais do que colegas profissionais e teriam vivenciado um romance fora das telinhas.



Dessa vez, o humorista decidiu se pronunciar a respeito do assunto. O veterano negou os boatos e enfatizou que a única relação mantida entre ele e a Rainha dos Baixinhos é de amizade, argumentando ainda que seria "difícil" comprovar o contrário.





"Sempre foi minha amiga. Minha amiga para sempre vai ser. Falar [que tivemos um romance, um caso] é fácil. Comprovar é difícil. Ela é muito querida por nós, por todo mundo. Meu caso de amor com a Xuxa é eterno", pontuou o ator, durante participação no Inteligência Ltda, no YouTube.

A mulher dele, Lilian, também estava no programa e se pronunciou sobre a relação do marido com Xuxa. "Eu amo a a Xuxa. Ela é muito importante na nossa vida. Ele sempre foi apaixonado por ela, gosta dela, e ela sempre honrou essa amizade. Nunca deixou a gente na mão. Quando era nossa vizinha, entrava em casa, subia escada e ia dar um beijo e um abraço no Renato. Dava um beijo e um abraço em mim e ia embora. Quem ama meu marido, eu amo em dobro", disse.

Mulher controladora?

Ainda em entrevista, o intérprete de Didi, icônico personagem de "Os Trapalhões", brincou sobre o comportamento da esposa, a quem define como "controladora". Ele está casado com Lilian Aragão desde 1991.

"É verdade.Ela controla tudo. Só não controla os meus passos porque ela tem outro passo para andar, se não ia junto também. É parceirona em tudo, tudo que eu faço", brincou ele.