Reprodução: Globo Luciano Huck comanda a Dança dos Famosos





O Domingão com Huck deste domingo (20), exibiu um chamadão da Dança dos Famosos, quadro de sucesso da TV Globo que contará com mais uma edição em agosto. O apresentador destacou a versatilidade e importância cultural da atração.

O quadro, que antes pertencia ao Domingão do Faustão, há quatro anos passou a ser apresentado por Luciano Huck:

"Este é o meu quarto ano à frente desse grande sucesso de bilheteria que é a Dança dos Famosos. Mas, para você, querido telespectador, o ingresso é de graça. Em março de 2022, quando assumi o comando desta atração, entrei com todo o carinho, cuidado, respeito e humildade que essa grande missão merece" , disse.

"Na verdade, não só meu, mas de uma centena de profissionais que mergulham, meses a fio, para levar a você aí de casa o suprassumo da diversão. Quem acompanha já sabe: a dança transforma. A dança revela. A dança cura" , frisou o comunicador.

Huck fala sobre a empreitada na qual os participantes passam ao passarem pela atração:

"A cada nova temporada, um novo elenco, novos grupos. Quando saem de cena os times, saem as duplas, aí o bicho começa a pegar. É quando acompanhamos de perto os famosos que se deixaram arriscar. Um monte de gente especial resolveu se jogar nessa nova empreitada" , disse.





Além disso, o esposo de Angélica faz um aparato sobre os ritmos musicais que passaram pelo quadro global:

"São incontáveis horas de ensaio e muito suor. Aqui se dançou samba, valsa, tango, salsa, funk, lambada e mais uma porção de ritmos que trouxeram alma e verdade. Quando a dança é de verdade, ela não passa — ela marca" , frisa.

O apresentador, então, dá datas para a estreia da atração:

"E agora chegou a hora de começar tudo de novo: novas quedas, novas parcerias, novas danças, novas vitórias. Mas com o mesmo compromisso, com verdade, com ritmo. A Dança dos Famosos é espetáculo. Em agosto começa a nova temporada" , diz.

Empolgado, Luciano Huck destaca a importância cultural do quadro:

"A Dança dos Famosos não é só o maior quadro de dança da TV brasileira: é um quadro cultural. Um evento popular que reúne gêneros, estilos e incontáveis horas de treino" , finaliza.