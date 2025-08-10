Reprodução/Instagram Zeca Pagodinho manda recado de Dia dos Pais a Justin Bieber

As redes sociais foram tomadas por um momento inusitado: Zeca Pagodinho publicou um vídeo direcionado a ninguém menos que Justin Bieber para desejar um feliz Dia dos Pais. O cantor de 31 anos é pai de Jack Blues, que completa um ano de idade neste mês.

No registro, o sambista aparece descontraído, olhando para a câmera e enviando uma saudação direta ao astro canadense.





“Oi, Justin Bieber! Feliz Dia dos Pais para você! Para você e teu filho, Jack. Valeu!” , disse o artista, arrancando risadas e reações surpresas do público.

A publicação rapidamente gerou comentários divertidos. Enquanto alguns fãs pediam uma resposta de Bieber ou até sonhavam com uma parceria musical improvável, outros se divertiam com a espontaneidade da cena.





“Esse é o tipo de vídeo que eu nunca imaginei que veria”, escreveu um internauta.

“Justin Bieber, o Zeca te notou”, brincou outro.

Não é a primeira vez que Zeca demonstra interesse por encontros musicais curiosos. Em 2024, ele chegou a convidar Bruno Mars para cantar pagode em Xerém, no Rio de Janeiro, após o americano encerrar sua turnê no Brasil.

“Bruninho, vem para Xerém! Tem pagode e cerveja te esperando”, disse na ocasião.