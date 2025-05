Reprodução/Instagram Entenda a treta entre influenciadoras que chegou até Angélica

Nos últimos dias, uma polêmica envolvendo influenciadoras adolescentes agitou as redes sociais. O centro da discussão está em Duda Guerra, namorada de Benício Huck — filho de Luciano Huck e Angélica —, e Antonela Braga, criadora de conteúdo com milhões de seguidores. A situação, que começou com um desentendimento durante uma viagem a Gramado, ganhou proporções maiores com acusações, desabafos e até a participação das mães das jovens.





A origem da confusão

Tudo começou quando Liz Macedo, em um podcast, mencionou ter brigado com o namorado por ciúmes de uma garota não identificada. Apesar de Liz ter negado que Antonela fosse a envolvida, internautas especularam sobre uma possível conexão. Dias depois, durante uma viagem em grupo a Gramado, a tensão aumentou quando Antonela relatou sentir-se excluída pelas outras influenciadoras, incluindo Duda Guerra e Júlia Pimentel.

Em um desabafo nas redes sociais, Antonela descreveu a viagem como "caótica" e afirmou que decidiu voltar antes do previsto. "Às vezes, essas coisas acontecem para testar a gente", disse, reforçando a sensação de isolamento.





As versões contrárias

Júlia Pimentel rebateu as alegações, afirmando que Antonela optou por se afastar do grupo. "Ninguém foi excluído", garantiu, relembrando um episódio anterior em que Antonela teria, supostamente, demonstrado interesse no namorado de Júlia. Liz Macedo também se pronunciou, dizendo que o afastamento foi mútuo.

O pivô da discussão: Benício Huck

A situação escalonou quando Antonela mencionou Duda Guerra e Benício Huck. Segundo ela, Duda teria sido grosseira após descobrir que Antonela seguiu o perfil privado (dix) do herdeiro. Duda, por sua vez, justificou sua reação: "Ele é reservado, o dix é só para melhores amigos. Eles não se conhecem, não faz sentido ela seguir".

Antonela rebateu, comparando o caso ao interesse em outras figuras públicas, como Cauã Reymond. "Trabalho com internet, tenho curiosidade sobre pessoas do meio", explicou.

Angélica é envolvida

A apresentadora Angélica surpreendeu ao curtir um comentário crítico a Duda Guerra, chamando-a de "barraqueira" e sugerindo que buscava fama. A curtida foi posteriormente removida, mas não antes de viralizar.