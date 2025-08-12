Reprodução Instagram @brunamarquezine Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, de 30 anos, ganhou destaque em plataformas de interação virtual, como TikTok, Facebook, Instagram e X, antigo Twitter. O motivo? Um modelito avaliado em mais de R$ 100 mil usado por ela recentemente.



As peças eram: um vestido longo com estampa paisley metálica, jaqueta de couro, sapatos, bolsa e colar oversized. Os itens são avaliados, respectivamente, em R$ 30.150, R$ 38.820, R$ 11.016, R$ 14.840 e R$ 19.710.





A atriz, conhecida pela trajetória em novelas, séries e filmes, apostou neste look para a cerimônia matrimonial de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, apresentadores do "Surubaum", programa comandado por eles no YouTube.

Os pais de Títi, Bless e Zyan renovaram os votos de casamento no último sábado (9), no Rancho da Montanha, em Membeca, distrito de Paraíba do Sul, no interior do Rio. A celebração contou com várias personalidades da classe artística.

Solteira publicamente desde fevereiro deste ano, Bruna foi quem pegou o buquê lançado por Ewbank na festa. O último namoro de Marquezine foi com João Guilherme Ávila, ator e filho do cantor Leonardo. Antes disso, a artista chegou a se envolver com outros famosos, como Neymar Jr. e Enzo Celulari.

Carreira

Afastada das novelas desde 2018, quando interpretou a vilã Catarina em "Deus Salve o Rei", Bruna Marquezine tem priorizado projetos mais específicos, voltados principalmente ao cinema e às plataformas de streaming.

Nessa nova fase da carreira, ela tem optado por produções mais curtas, que não exigem um compromisso prolongado com emissoras — embora muitos fãs que a acompanham desde sua trajetória nas novelas ainda aguardem seu retorno à TV.

Recentemente, Bruna concluiu as filmagens de "Véspera", série inspirada no livro homônimo de Carla Madeira. A produção, que será lançada na Max, conta com Camila Márdila, Gabriel Leone e a própria Bruna nos papéis centrais.

Paralelamente, ela também estrela "Amor da Minha Vida", obra que conquistou o público no Disney+ e foi renovada para novos episódios. No elenco, Bruna divide o protagonismo com Sérgio Malheiros.