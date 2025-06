Reprodução: Instagram/@carolpeixinho Carol Peixinho e Thiaguinho

Carol Peixinho utilizou as redes sociais, na tarde desta quinta-feira (5), para compartilhar com os seguidores os registros de um viagem recente à Fernando de Noronha com Thiaguinho.

" #TbtDeUmParaíso. Aqueles clicks que ficaram no álbum. A última é a minha preferida! ", escreveu ela na legenda. A foto mencionada é uma fotografia da ex-BBB com a mão na barriga.

A influenciadora e o cantor estão à espera do primeiro filho, Bento. Após a publicação, os internautas repercutiram o momento de descanso do casal. " Lindeza ", enalteceu Dani Calabresa.



" Mamãe do ano! Bento já é muito amado! ", elogiou uma segunda. " Que carrossel lindo! Bento está gigante ", notou uma terceira. " Cada dia mais linda e radiante ", aclamou uma quarta. " Fotos maravilhosas ", opinou um quinto.

Casal mostrou quarto do bebê

No último sábado (31), a dupla exibiu detalhes de como ficou o quarto de Bento. Para o cômodo, o casal escolheu o fundo do mar como tema. As paredes possuem elementos característicos do mundo aquático. Além disso, por conta da carreira musical do vocalista, há também intrusmentos, que são tocados pelos animais marinhos.