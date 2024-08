Reprodução Instagram Beth Mota e Kelly Key; Zé Felipe e Poliana Rocha

Rotuladas como ‘nepo moms’ nas redes sociais, as mães de famosos, como Kelly Key, Isis Valverde, Lexa e Zé Felipe, são elogiadas frequentemente nos registros em que surgem ao lado dos artistas; conheça elas:



Beth Mota

Reprodução Instagram Beth Mota é mãe de Kelly Key



Mãe de Kelly Key, ela viralizou na última terça-feira (29), quando a filha publicou uma foto para celebrar o aniversário dela. Ela é casada com Porfírio Ribeiro de Matos Afonso e é mãe de mais um filho: Thiago Afonso.



Darlin Ferrattry

Reprodução/Instagram - 19.01.2024 Darlin Ferrattry em ensaios de Carnaval



Sambista e empresária, a genitora de Lexa é alvo de memes e piadas pelas postagens que faz nas redes sociais quando está em festas. Recentemente, em entrevista ao “Surubaum", ela deixou a filha espantada ao contar de um sexo grupal que fez na praia.



“Eu tive uma vida antes [dos meus filhos nascerem]. Não troquei nada, filha. Fiz ali na praia, com todo mundo vendo, e só. Foi antes do teu pai”, entregou ela, destacando que o ato em grupo teria ocorrido aos 17 anos.



Poliana Rocha

Reprodução Instagram Poliana Rocha



Mulher de Leonardo, mãe de Zé Felipe e sogra de Virginia, ela é sucesso nas redes sociais por exibir a boa forma em registros diários aos fãs e seguidores. A influenciadora também chama a atenção quando fala sobre ter perdoado o marido pelas traições dele.



Eliane Gerloff

Reprodução Instagram Eliane Gerloff



A matriarca de Luísa Sonza foi elogiadíssima no começo deste ano. O motivo? Ter aberto um álbum de fotos em que aparecia de maiô cavado. Na ocasião, ela estava no Panamá, na Costa Rica.



Rosalba Nable

Reprodução/Instagram Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde



Mãe de Isis Valverde, ela e a filha são comparadas e elogiadas a cada registro que publicam uma ao lado da outra. Atualmente, Rosalba luta contra um câncer de mama, doença que ela já começou a tratar com quimioterapia.

