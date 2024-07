Reprodução/Instagram Virginia Fonseca na academia





Virginia Fonseca e Zé Felipe se mudaram para uma nova residência em um condomínio fechado em Goiânia. Na manhã desta quarta-feira (31), a influenciadora digital compartilhou imagens de um novo cômodo da casa, uma academia completa e equipada, permitindo à família se exercitar sem sair de casa.

"Não tinha mostrado muito a academia para vocês, porque estava arrumando aqui a televisão [que desce do teto] e estava meio bagunçada", comentou ela enquanto filmava os diversos aparelhos presentes no local.

Virginia, que costumava fazer exercícios na casa da amiga e sócia Samara Pink, moradora do mesmo condomínio, agora pode se exercitar sem sair de casa. Ela explicou que em breve começarão a usar o espaço, pois alguns aparelhos ainda não foram completamente instalados.

Detalhes da nova mansão

A propriedade ocupa uma área com cerca de 7 mil m² e, devido ao terreno em declive, a casa é dividida em vários níveis, incluindo a residência principal onde a família viverá e um pavilhão de lazer.

Na casa principal, são sete suítes, com o quarto do casal possuindo dois banheiros. Rochas naturais foram utilizadas em todas as áreas molhadas. Os banheiros das "Marias" são decorados com pedras em tons de rosa, combinando com os quartos, enquanto o de José Leonardo é em tons de azul. A mansão conta com elevador, estúdio de gravação, cinema, biblioteca e brinquedoteca para as crianças.

A piscina, com 100 m², é revestida em pedra natural e cercada por uma oliveira centenária, e em breve contará com um telão gigante. A família também desfrutará de sauna, lareira, academia, ofurô e até um salão de beleza.

Um deck de madeira proporciona uma vista privilegiada. Zé e Virginia adquiriram o lote ao lado da casa, uma área de mata preservada, para garantir uma vista verde. Ao redor da propriedade, foram plantadas palmeiras canarienses adultas, com seis exemplares gigantes na entrada.

A residência é totalmente automatizada. Luzes e cortinas podem ser controladas por controle remoto ou aplicativo de celular. A porta de entrada tem uma fechadura de reconhecimento facial, e as portas dos quartos são equipadas com fechaduras eletrônicas com senha.