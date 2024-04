Reprodução Lexa se revolta com internautas após críticas ao atual relacionamento

A cantora Lexa perdeu a paciência nesta terça-feira (9) após ser atingida por comentários de internautas que criticaram o atual relacionamento da funkeira. Após 10 anos de relação com MC Guimê, a artista assumiu compromisso com o ator Ricardo Viana.

Nos Stories do Instagram, Lexa publicou um registro que ilustra os comentários maldosos. "Acho que não combinam", "Não deu tempo para ser amor" e "Não vai longe" foram algumas das mensagens destacadas.

Em resposta, a cantora revidou a inconveniência. "Por que as pessoas não cuidam das duas próprias vidas? Se você não tem nada bom pra dizer... fique em silêncio", começou a cantora.

Em outro caixa de texto, ela refletiu sobre os ataques. "Tem gente que torce pelo seu fracasso... que horror... como se você tivesse que ser infeliz como eles", alfinetou.





