A atriz Isis Valverde, de 37 anos, usou as redes sociais no último sábado (27) para apoiar a mãe, Rosalba Nable . A mulher r evelou que foi diagnosticada com um câncer de mama, doença que ela já começou a tratar com quimioterapia .



“Você é gigante! Tenho muito orgulho da mulher que me ensinou tudo o que sei e tudo o que ainda vou descobrir. Que cresceu os meus sonhos e me apoiou quando pensei em desistir. Te amo infinito, mãe, até a Lua”, escreveu ela, por meio do Instagram.



Em outra declaração publicada na rede social, Isis repostou uma foto da matriarca com a cabeça raspada. “Minha guerreira, a vitória é certa. Te amo”, acrescentou ela, que ficou conhecida por interpretar mocinhas e vilãs na teledramaturgia da Rede Globo, emissora na qual deixou de ser contratada em 2022.



Rosalba Nable veio a público, no último sábado (27), contar do diagnóstico de câncer de mama. Ela ainda falou sobre a queda dos cabelos. “Os cabelos crescem. Sim. Esses lindos cabelos que eu tanto amava crescem. E a gente confia, até mesmo por não ter escolha, que vai acabar crescendo também”, desabafou nas redes sociais.

