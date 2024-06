Reprodução: Instagram Luísa Sonza de biquíni

A cantora Luísa Sonza colocou o corpo para jogo em fotos divulgadas nesta terça (18). De biquíni, a musa pousou para fotos e comemorou o sucesso da música "Sagrado Profano", parceria com o artista Kayblack, do álbum "Escândalo Íntimo".

"Number 1. Vai ter versão acústica no piano dessa, beijos", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, famosos e seguidores da loira enalteceram as fotos. "Sol na rabeta", comentou a cantora Pabllo Vittar. "Só na Lagoinha, dona Lulu", avaliou o artista Chamaleo.

Luísa Sonza de biquíni Reprodução: Instagram Luísa Sonza de biquíni Reprodução: Instagram Luísa Sonza e affair misterioso Reprodução: Instagram Luísa Sonza de biquíni Reprodução: Instagram Luísa Sonza de biquíni Reprodução: Instagram Luísa Sonza de biquíni Reprodução: Instagram

Em uma das fotos, o affair misterioso de Luísa Sonza aparece ao lado da cantora. "Não esconde ele da gente mais não mamãe", pediu a influenciadora Gkay. "Melhor esconder… o que não é mostrado é mais preservado", respondeu uma internauta à blogueira.

Luisa Sonza iniciou sua carreira artística em 2017. Hoje em dia, ela já possui três álbuns de estúdio, sendo o "Escândalo Íntimo" o trabalho atual da cantora. A música "Chico" é uma das faixas presentes no projeto musical.

