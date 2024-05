Reprodução/Instagram Poliana se pronuncia sobre suposta nova traição de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, decidiu bater um papo com os seguidores e comentar um pouco do se casamento, e relação com os netos, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca, e dos demais herdeiros do sertanejo.



Um dos questionamentos feitos pelos fãs foi sobre traição. A seguidora em questão relatou que descobriu que o marido, com quem possui uma relação há 27 anos, a teria traído. Poliana, que é conhecida por ter perdoado diversas traições de Leonardo, afirmou: "Para! Já passou. Não se prenda nisto, nem se vitimize! Bola para frente.. Segue linda, plena, viva e seja feliz".

Outro seguidor questionou sobre o papel de Poliana na família e se ela já teria interferido no casamento entre Zé Felipe com Virginia Fonseca. A loira afirmou: "Não me meto na relação deles! Fico sempre na minha... Se me pedirem opinião, estarei sempre a disposição para ajudá-los".

Em determinado momento, Poliana comentou sobre sentir falta do marido quando o cantor está em turnê. Ela afirma: "Super sinto (falta dele), mas foi uma escolha dele trabalhar muito neste ano. E eu super respeito! Tento conciliar meus afazeres para uma vez ou outra conseguir acompanhá-lo".

Um seguidor afirmou que ela deveria começar a aproveitar mais a vida com a família e deixar de lado o trabalho de influencer. Poliana rebateu: "Entendo a preocupação de vocês e não é sobre ter ou não dinheiro! Estou me sentindo tão feliz em conseguir sair do casulo e virar borboleta, ter minha independência, meu trabalho, meus compromissos... Está me realizando cada vez mais como pessoa, profissional e mulher! Preciso no momento viver isso".

Poliana explicou também sobre a falta de quartos para os netos do cantor na casa dela com Leonardo. "Eles moram em outras cidades e vêm pouco em casa, infelizmente", justificou. Porém, ela afirma que um quarto está sendo construído para José Leonardo — filho de Virgínia e Zé Felipe — na fazendo, assim como foi feito para Maria Alice e Maria Flor: "Finalizamos o projeto agora. O próximo passo será marcenaria. Creio que ficará pronto só em agosto".

