Reprodução/Instagram Kelly Key começou a dirigir antes mesmo de ter sua carteira de habilitação

Kelly Key abriu uma caixa de perguntas e respostas para interagir com os fãs na noite de quarta-feira (24), quando uma pessoa a questionou sobre o primeiro carro que ela teve. A cantora revelou que dirigia mesmo antes de ter sua habilitação e que muitas vezes ficava praticando dentro da garagem, dando ré e andando para frente com um Peugeot 207, modelo fabricado entre 2006 e 2015.

"Foi meu primeiro carro, comecei a dirigir antes mesmo de ter carteira. Muitas vezes eu ficava só com ele na garagem dando ré e andando para frente”, contou ela, revelando ainda que era do tipo que gostava de ter o carro sempre limpo e brilhando.

“Gostava de lavar meu carrinho, aspirava e passava paninho para ficar brilhando! Além disso, outra curiosidade: eu tinha capa de volante da Hello Kitty e ursos no pára-brisas", relembrou.

Kelly Key revela detalhes sobre seu primeiro carro Reprodução/Instagram

