Reprodução/Youtube Mãe de Lexa relata suruba e sexo na praia

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, não poupou detalhe da vida sexual durante a participação no programa Surubaum.

A influenciadora revelou que já participou de orgia e fez sexo em público. Ela contou que esteve em uma suruba quando tinha 17 anos.

"Eu tive uma vida antes [dos meus filhos nascerem]. Não troquei nada, filha. Fiz ali na praia, com todo mundo vendo, e só. Foi antes do teu pai", contou ela.

Darlin também surpreendeu a filha ao contar que quis ter um filho mesmo sem ter intimidade com o pai da criança. "Eu me sentia muito sozinha antigamente, queria me sentir mais completa, achei que tinha passado aquela vida de loucuras e [decidi ter filho]. Falei: 'cara, hoje vou fazer um filho'".

"Aí numa sexta-feira, tinha acabado o trabalho, peguei um ônibus [com o intuito de paquerar] alguém para fazer esse babado acontecer. Eu dei muita certa, quando eu entrei no ônibus, [olhei para o] cobrador, ele era um gato, sentei no último banco e fiquei paquerando ele, e ele paquerando de volta. Fui até o ponto final, não tinha mais ninguém [dentro do ônibus]. Ele falou: 'posso te conhecer?'. Falei: 'pode... bora fazer um neném?'. E ele: 'você é maluca?'. Eu fui determinada a ter um filho, não interessava de quem, porque eu queria ter. Fiquei com ele um tempinho, depois mandei correr", completou.

Vale lembrar que Darlin é mãe de Lexa, Isaac e Wenny Isa, filhos de pais diferentes.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp