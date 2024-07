Reprodução Instagram Virginia em nova mansão

Após três anos de construção, a mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe está pronta para que o casal e as filhas, Maria Flor e Maria Alice, possam se mudar. Na manhã desta segunda-feira (29), a apresentadora do SBT contou a novidade aos fãs.





Virginia, inclusive, chamou um padre para abençoar a residência antes que a família se mudasse para o imóvel. "Depois de três anos, vamos para a nossa casa! Padre Marcos já foi lá abençoar a casa", contou a nora de Leonardo, por meio dos stories do Instagram.





"Eu estou em uma ansiedade, porque hoje a gente muda. Estou com uma ansiedade incontrolável", desabafou ela. O imóvel de Virginia e Zé Felipe conta com uma decoração de luxo, além de sauna, adega, brinquedoteca, suítes e um estúdio de gravação, cômodo que o músico usará para gravar suas músicas.





Logo, a família aumentará. Isso porque Virginia e Zé Felipe estão à espera do terceiro filho, que se chamará José Leonardo. O nome é uma homenagem a Zé Felipe e ao pai dele, o cantor sertanejo Leonardo. A previsão para o nascimento do bebê é setembro.

