A estudante de direito, apresentadora e cantora Jojo Todynho, de 27 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (30) para se pronunciar sobre a polêmica com Cariúcha . A apresentadora do “Fofocalizando” debochou de Jojo e disse que ela “não” tinha “mais carreira”.



Todynho enfatizou que, embora as pessoas pensem, os deboches e ironias não são piadas ou brincadeiras. “As pessoas levam as coisas na brincadeira e elas não conhecem as outras. A pior coisa que a gente pode nutrir dentro das outras é o ódio movido a troco de nada. O povo ri, o povo brinca e acha que é brincadeira”, argumentou.



“Alessandra, deixa eu falar uma coisa para você, de todo o meu coração e com toda sinceridade do mundo: pare porque não vai ser legal o dia que a gente bater de frente”, acrescentou a campeã de “A Fazenda 12”.



Segundo Jojo, ela sequer conhece Cariúcha. A funkeira ainda pontuou que jamais fez nada contra a contratada do SBT. “Eu não te conheço, nunca fiz nada para você, você não tem motivo algum para fazer o que você faz”, declarou.



“As pessoas não têm noção do que pode acontecer pelo ódio gratuito. Não tem processo, não tem nada. Estou te pedindo de coração, pare. Você já conseguiu o que queria, foi para um reality [A Fazenda]”, rebateu.



Jojo também questionou um dos comentários de Cariúcha, que afirmava ter ficado famosa não pela cantora, mas por Caco Barcellos durante o programa “Profissão Repórter”, no qual armou um barraco após perder uma competição contra outras mulheres.



“Caco Barcellos não deve nem lembrar de quem é você. Você é o que é, as pessoas te conhecem porque você tem que mencionar o meu nome. Você é invejosa. Você não aceita e vai para a baixaria e, de todas as formas, tenta me atacar”, finalizou Jojo.

