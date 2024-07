Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Sandy fala sobre sua decisão de se afastar dos palcos: ‘Agora preciso’

Parece que a fila andou para a cantora Sandy. A artista, que passou por um término do casamento com o músico Lucas Lima, teria engatado um romance com um médico, segundo as informações da colunista Fabia Oliveira.



De acordo com a jornalista, Sandy, que possui uma vida mais reservada, estaria tendo um affair com o médico Pedro Andrade, um profissional formado na Universidade Cidade de São Paulo e doutorando em Genômica pela USP.

O profissional da saúde é pós-graduado em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva, além de coordenar a Pós Graduação em Medicina de Precisão.

Pedro é conhecido no meio médico por atuar na Clínica Pedro Andrade, que tem como objetivo “ensinar, através da genética, como seu corpo funciona”.

O profissional possui um perfil no Instagram bombado, com mais de 200 mil seguidores, com ele seguindo a cantora. Já Sandy, no entanto, não o retribuiu o follow.

Suposto affair de Sandy, Pedro Andrade Instagram Suposto affair de Sandy, Pedro Andrade Instagram Suposto affair de Sandy, Pedro Andrade Instagram Suposto affair de Sandy, Pedro Andrade Instagram

Nem o médico e nem Sandy se pronunciaram sobre o assunto. A cantora terminou o relacionamento com Lucas Lima em setembro de 2023, após 24 anos de casamento. A artista se manifestou na época através das redes sociais. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor”, disse Sandy.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp