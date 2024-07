Mayra Dugaich Jojo Todynho

A cantora e apresentadora Jojo Todynho, de 27 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (29) para atualizar o estado de saúde dela após as cirurgias estéticas que foi submetida. Ela ainda falou dos novos procedimentos que pretende fazer.



“Eu fiz abdominoplastia com lipo. Fiz lipo nas costas, fiz lipoescultura, só não mexi no glúteo, porque eu já tinha feito. Da primeira vez que eu fiz lipo, eu tinha colocado a gordura no glúteo, então agora só vou fazer harmonização do glúteo para deixar ele bonitinho. Depois, vou tirar meu silicone e colocar outro. Tenho um litro e eu vou diminuir”, declarou.



A campeã de “A Fazenda 12” também contou o motivo de não ter feito todas as operações em conjunto. “Quando eu vou fazer? Depois que eu me recuperar. Agora, vou responder o porquê que eu não fiz tudo de uma vez. Eu não fiz tudo de uma vez, porque é muito incômodo”, argumentou.



No processo de recuperação, Jojo admite que está sem dores, mas relata que tem alguns incômodos. “Tem gente que sente dor. Eu não senti dor nenhuma, graças a Deus, é só incômodo mesmo. Eu tive que alugar aquelas camas de hospital, que sobe e desce porque tem que dormir assim”, finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.