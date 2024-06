Reprodução/Instagram Cariúcha é internada às pressas e passa por cirurgia de emergência

Cariúcha sofreu um mal súbito na noite de quinta-feira (20) e foi levada às pressas para o Hospital São Luiz Morumbi, em São Paulo.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a apresentadora do Fofocalizando teria tido uma hemorragia acompanhada de dor abdominal. Ela foi socorrida pelo assessor Irinaldo Oliver.

A causa da hemorragia não foi revelada. Vale lembrar que em março deste ano Cariúcha passou por uma cirurgia de emergência para retirar miomas.

O iG Gente entrou em contato com a assessoria da artista e atualizará o caso após a resposta.

