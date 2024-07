Reprodução/Instagram Jojo Todynho

A influenciadora Jojo Todynho apareceu neste sábado (27) nos stories do Instagram após passar por uma cirurgia plástica na última semana. A campeã de "A Fazenda", que perdeu mais de 50 kg após ter feito bariátrica, realizou uma abdominoplastia para remover o excesso de pele e afinar a cintura.



Com um vestido preto coladinho, Jojo exibiu a cinturinha e comemorou a recuperação do procedimento estético. Segundo ela, só colocará o corpão para jogo no verão, quando fizer uma cirugia nos seios.

"Boa tarde! Estou de volta. Toda enfaixada. Não tem resultado para mostrar, né, gente? Esse corpinho só irá aparecer no verão, mesmo. Só vou mostrar quando fizer o meu peito. Quero agradecer pelo carinho", disse ela.

Em seguida, ela afirmou que está ótima. "Nessa semana me cuidei, fiz as unhas, sobrancelhas, cílios. Estou bem graças a Deus. Recuperada. São 12 dias de abdominoplastia com lipoaspiração. Lipei (sic) até as coxas, por dentro. Estou ótima, tirei o dreno hoje, e vou para a rua", comemorou.

