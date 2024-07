Reprodução YouTube/Instagram Cariúcha e Jojo Todynho

Convidada do “De Frente com a Blogueirinha” da última segunda-feira (29), a apresentadora do “Fofocalizando” Cariúcha abriu o jogo sobre Jojo Todynho. As ex-peoas de “A Fazenda” já brigaram diversas vezes nas redes sociais, trocando insultos e acusações públicas, uma contra a outra.



Ao decorrer do programa apresentado por Blogueirinha, Cariúcha opinou sobre os rumos profissionais de Jojo, alegando que a estudante de direito estava sem carreira. “Não tem mais carreira”, opinou ela, que ganhou fama na internet após ter armado um barraco no “Profissão Repórter”, da Rede Globo.



“Ela está sem carreira? Mas ela fala que ela que te deu uma carreira”, respondeu Blogueirinha, em referência aos deboches de Jojo, que afirma que Cariúcha tenta se promover na mídia brigando com ela. Cariúcha, no entanto, rebateu a fala da apresentadora e enfatizou que se tornou famosa na Globo.



“Então o Caco Barcellos é louco, e a Globo também. Está tirando a credibilidade da Rede Globo. Quem me deu uma carreira se chama Rede Globo de televisão e Caco Barcellos. A Globo me fez me tornar a mãe da internet”, garantiu a apresentadora do “Fofocalizando”.

Assista:

E a Cariúcha falando da Jojo Todynho no "De Frente com Blogueirinha"? 🫢 Comentem! pic.twitter.com/sQbfIo5Yff — Hugo Gloss (@HugoGloss) July 30, 2024





