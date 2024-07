Zé Paulo Cardeal/TV Globo Drauzio Varella em entrevista ao Programa do Jô, em 2009

O médico, apresentador e escritor Drauzio Varella, de 81 anos, foi um dos entrevistados da série documental “Um Beijo do Gordo” , exibida no streaming do Grupo Globo, o Globoplay. Durante participação na produção, ele contou dos momentos finais de Jô Soares, que não queria permanecer internado.



“Eu gostaria muito de terminar os meus dias como ele [Jô Soares] terminou os dele. Ele chamou a gente, as pessoas mais íntimas, e disse: 'Eu vivi 84 anos. Vivi muito bem, fiz muitas coisas. Eu não quero viver a qualquer preço. O que eu queria mesmo agora era ir pra minha casa e morrer vendo os filmes antigos que eu gosto’”, relembrou Drauzio.



“Olha que eu tenho experiência com doentes em fase terminal. Fiz isso a vida inteira, mas é difícil você ver alguém com essa tranquilidade. Com essa sabedoria”, afirmou o médico, que enfatizou o desejo do apresentador em sair do hospital no qual estava internado para morrer em casa.



“Chegar num momento como esse e dizer: 'Deu, né? Não posso me queixar, fiz tudo que eu queria'. Ele disse: 'Não quero fazer hemodiálise, não quero ir para UTI, não quero ser intubado’”, detalhou Varella.

