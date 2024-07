Reprodução Instagram Márcia Fu

A ex-atleta, influenciadora e apresentadora Márcia Fu, de 55 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (29) para tranquilizar o público sobre seu estado de saúde. Ela virou assunto na web após ter sido socorrida às pressas por uma crise na hérnia.



“Estou bem. Tive uma crise de hérnia nas costas, fui ao médico e já estou medicada. Terei que fazer um procedimento para cuidar da dor mas já já estarei ótima”, escreveu a ex-peoa de “A Fazenda”, por meio de seus perfis oficiais.



Antes do pronunciamento da ex-jogadora, a jornalista Márcia Dantas, do “Tá Na Hora”, havia noticiado que Fu tinha sido encontrada desacordada em casa. Contratada no SBT após a passagem em “A Fazenda”, Márcia atua como uma das repórteres do programa.



“Ela teve um problema de saúde, foi encontrada desacordada em casa. Estamos entrando em contato com o empresário e também com a família. Foi um assessor que a encontrou desacordada”, disse Dantas durante a atração vespertina exibida no canal de Silvio Santos.

