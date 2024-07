Reprodução Instagram Milhem Cortaz, Rafa Kalimann e João Vicente de Castro

A escalação de Rafa Kalimann para dar vida à vilã Jéssica em "Família é Tudo", atual novela das sete da Globo, voltou a ser motivo de polêmica nas redes sociais. Dessa vez, a vice-campeã do "Big Brother Brasil 2020" esteve no centro de um embate entre os atores Milhem Cortaz e João Vicente de Castro.





Milhem Cortaz criticou o rótulo de atriz carregado por Rafa Kalimann, que se formou como atriz e tem um DRT. "Atriz, mano?", questionou ele nos comentários de uma postagem da web. Após ter ironizado a ex-BBB, Milhem foi repreendido por João Vicente de Castro.





O ator e apresentador saiu em defesa de Rafa, destacando que ela era, de fato, uma atriz e que havia estudado para exercer aquele ofício. "Com todo respeito ao Milhem que considero um grande ator, que sei que é um homem generoso e respeitoso. Sim. Atriz. Uma mulher que estudou. Leu, trabalhou e trabalha", iniciou ele, em um comentário feito na página "Segue a Cami".





"Pode, na sua opinião, ainda estar começando, como todos começamos, ou não ter tanto talento como você. Porém, tem vocação, tesão, amor pela profissão. Atriz, sim", acrescentou ele, que protagonizou "Espelho da Vida" com o personagem Alain Dutra.

