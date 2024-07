Reprodução TV Globo - 25.7.2024 Ana Maria Braga no 'Mais Você' desta quinta-feira (25)

Titular do “Mais Você”, a apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, resolveu se pronunciar, durante o programa desta quinta-feira (25), sobre uma polêmica em que se envolveu em março deste ano. Na ocasião, ela ganhou o apelido de “maconheira”.



“Quando eu falei assim: 'Eu também fumo', no final dessa conversa aí, eu fumava. Mas o que eu fumava era cigarro! E aí, entenderam que eu fumava maconha”, esclareceu a comunicadora.



Acontece que, em março deste ano, ela participou brevemente de um programa da “GloboNews” e deu uma declaração que confundiu o público. No programa, que fazia uma matéria sobre a maconha, ela disse que fumava, mas se referia ao cigarro e não à droga.



“Aí eu fiquei famosa, virei uma maconheira de carteirinha depois dessa entrevista”, brincou ela, destacando que não fazia uso da droga, ilegal no Brasil. No programa desta quinta-feira (25), ela ainda entrou na trend de “São Amores”, hit de Pabllo Vittar.

