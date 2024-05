Reprodução/Instagram Rafa Kalimann abre o jogo sobre atrito nos bastidores de novela

Rafa Kalimann resolveu se pronunciar sobre os rumores de atrito com os colegas de trabalho nos bastidores da novela A Família é Tudo, da Globo.

Após ser defendida pelo namorado , a atriz desmentiu os boatos e condenou aqueles o criaram.

"Confesso que eu estou aqui um pouco sem jeito de como começar esse vídeo, porém me sinto no direito. Hoje vieram meus colegas de trabalho e pessoas que eu amo, que são grandes artistas, falarem sobre isso para mim foi muito importante, me deu uma força maior para abrir esse vídeo com muita dignidade para desmentir uma fake news", comentou ela no vídeo.

Na sequência, a influenciadora comentou sobre ser uma figura pública. "Acho que a gente vai se condicionando, quando a gente é começa uma vida pública, de exposição, a parecer que está tudo bem, não dar palco para mentiras, e a gente vai se condicionando e vai se fechando. E, aos poucos, a nossa vida, a nossa imagem vai sendo contada pela boca de outras pessoas que são cruéis e responsáveis. E de mentira em mentira, mentiras são criadas e vocês nem ficam sabendo o que é verdade ou que não é".

Rafa afirmou que está passando pelo período mais difícil da vida, principalmente após ter sofrido um aborto espontâneo. "Esse momento, que está sendo um momento mais difícil, eu acho, da minha vida, por ter perdido um filho, que também não foi respeitado, são essas pessoas, que estão comigo no set todos os dias, que me acolheram, que foram colo, que me deram apoio, e que estão o dia todo nas redes sociais desmentindo as coisas que falaram sobre mim", completou.

"É meu primeiro trabalho. Eu não me importo de vocês não gostarem do meu trabalho, de vocês não aprovarem ou de vocês não aplaudirem, criticarem... Eu só não admito que vocês mintam em relação a ele. Isso é uma coisa que eu não vou deixar. Eu vou assumir as rédeas disso. Eu não quero que essa carreira seja construída à base de mentiras e narrativas criadas por pessoas irresponsáveis que querem seus likes e seus engajamentos. Então, que respeitem, respeitem o meu processo, os meus colegas de trabalho. Não criem mentiras em relação a eles. Eles não merecem isso. Tomem cuidado com o que vocês veem na internet, com o que vocês consomem, com o que vocês acreditam?", concluiu ela.





