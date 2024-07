Reprodução Instagram Leonardo com a família em sua festa de 61 anos

O cantor sertanejo Leonardo completou 61 anos de vida na última quinta-feira (25), mas resolveu comemorar a data um dia antes: na quarta-feira (24). O músico estava acompanhado da esposa, Poliana Rocha, e de quatro dos seus seis filhos.



Monyque Isabella, Pedro Leonardo, Zé Felipe e Matheus Vargas foram os herdeiros que marcaram presença no aniversário do patriarca. Dois filhos ficaram de fora da festança do pai: Jessica Beatriz Costa e João Guilherme Ávila.



Por que eles não compareceram?

Jéssica está de férias na Europa e não conseguiu conciliar um retorno ao Brasil para prestigiar mais um ano de vida de Leonardo. Já João Guilherme, que é ator, não conseguiu uma brecha na rotina de trabalho para ir até à fazenda onde o aniversário foi feito.



Como foi a festa?

Batizada de “Arraiá do Leo”, a comemoração contou com uma decoração típica de festa julhina, assim como o figurino dos convidados: a maioria estava com blusas xadrez e chapéus de palha. O evento ocorreu na Fazenda Talismã, situada no interior de Goiás e de propriedade do músico.

