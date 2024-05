Reprodução/Youtube Milhem Cortaz revela que era agredido pelo avô na infância: 'Me espancava'

Milhem Cortaz relatou que foi vítima de violência doméstica na infância. O ator contou que era espancado pelo avô por demonstrar afeto.

O artista detalhou a criação e abriu o coração sobre o que passou com o avô em entrevista com Manoel Soares.

O ex-apresentador do Encontro comentou que via Milhem como um homem em permanente desconstrução e o ator explicou: "Eu sou uma machista estrutural em grande potência. Nasci e cresci numa educação, numa época, em que era: apanhou, resolve", disse.

"Mas eu posso resumir num exemplo, desse machismo estrutural da minha educação, que mostra que minha educação é muito livre. Em vez de pedir uma bola de futebol, eu preferi colecionar papel de carta. Qual é a primeira coisa que um pai ia pensar dentro dessa estrutura? 'É viado', na hora. E pelo contrário, eles compravam", afirmou.

Na sequência, ele relatou a relação com o mais velho. "Meu avô é o pior cara do mundo para mim. É um cara da roça e que não gostava de carinho de homem e eu era um menino afetuoso. Então, toda vez que eu abraçava ele, ele me espancava muito, mas muito. Um homem semianalfabeto, casado com uma professora de Português".

Milhem revelou que conseguiu perdoar o avô após interpretar Aristides Inácio da Silva, o pai do presidente Lula no filme Filho do Brasil (2009).

"Eu fui fazer o filme do Lula, onde eu fazia o pai do Lula. Fui fazer por dinheiro, porque o início do filme era eu e a Gloria Pires, não acreditava muito. Fiz o filme, saí de lá e foi um dos filmes mais importantes, porque fiz o meu avô. E, nesse filme, descobri que o grande vilão da minha vida é o grande super-herói, é o cara mais forte que eu conheci na minha vida", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp