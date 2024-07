Reprodução TV Globo - 11.7.2024 Rafa Kalimann no 'Encontro com Patrícia Poeta' desta quinta-feira (11)

A influenciadora, atriz e ex-BBB Rafa Kalimann esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (11) e resolveu esclarecer os boatos de desentendimentos entre ela e outros atores do elenco de "Família É Tudo", novela das sete que marca a estreia dela como intérprete na Globo.





"Eu fui tão bem recebida por essa galera. E tentaram criar tanta mentira em relação a isso desde que a novela começou. E eles me abraçaram, eles me defenderam, eles foram para a internet falar a verdade. A gente se dá tão bem nos bastidores", iniciou ela, desmentindo os boatos de que se desentendia com outros veteranos em cena.





A artista, que dá vida à vilã Jéssica na trama de Daniel Ortiz, admite que se sentiu "machucada" por conta das inverdades. Ao decorrer do desabafo, Kalimann não conseguiu segurar as lágrimas e acabou chorando durante o matinal comandado por Patrícia Poeta.

"Ninguém tem problema com ninguém. E eu vejo na internet as pessoas tentando criar isso. E me machucou tanto quando eu vi. E tentam rivalizar, colocar um contra os outros", disse ela, aos prantos. Antes de "Família é Tudo", Rafa havia feito uma participação especial em "Rensga Hits", seriado do Globoplay.

