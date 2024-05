Reprodução/Globo Rafa Kalimann em cena de Família É Tudo

O namorado da atriz e ex-BBB Rafa Kalimann, Allan Souza Lima, utilizou as redes sociais neste sábado para defender a companheira sobre os boatos de que ela estaria passando por atritos com o elenco da novela "Família é Tudo". Em um vídeo, Allan enalteceu a dedicação da namorada e afirma que dá "sua cara a tapa" pela dedicação da ex-BBB em seu papel de estreia.

"Sempre optei por viver o silêncio, mais reservado. Mas nesses últimos dias, sabendo do risco da minha exposição, achei necessário vir aqui, pela crueldade de mentiras que a pessoa e admiro, vem sofrendo. Grande parte da minha evolução como ser humano vem sendo não julgar o próximo, e esse vem sendo um dos grandes aprendizados ao lado da Rafa", afirma.

Allan continua, ressaltando a dedicação de Rafa: "Estive acompanhando ao lado da Rafa a quantidade de matérias negativas e falsas de um nicho de uma imprensa maldita tentando desqualificar o tempo todo o trabalho da Rafa, o que reflete diretamente no ser humano dela".

Segundo o ator, ela acomapnha de perto a evolução de Rafa nas telinhas: " Estou ao lado dela decupando suas cenas, colocando pontos pra sua evolução. Ela vem estudando com seu preparador, o Tiago, que se faz presente quando ela não está gravando, e vejo toda sua dedicação em todos esses meses de novela. Conheço bem grande parte do elenco e sei que ela vem se dedicando no seu trabalho, diferente do que saiu".

"Por quê levantar tantas fake news? Que crueldade é essa? Tenham certeza de uma coisa, e dou minha cara a tapa para isso: Se a Rafa Kalimann fosse tudo isso que estão falando nas matérias - que está causando problemas nos bastidores, que está tendo atritos na novela - dificilmente eu estaria ao seu lado, pois perderia por completo a minha admiração que tenho por ela, pois sou um profissional que amo e me dedico ao trabalho artístico", finaliza o ator.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp